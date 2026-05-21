Devojčica i njen jednogodišnji brat pronađeni su pre pet godina u stanu tri dana nakon smrti svojih roditelja u slučaju koji je potresao lokalnu zajednicu u Rusiji.

Prema navodima rodbine, Aleksandar i Viktorija Jakunin nisu se javljali na telefon nekoliko dana, što je porodicu navelo da posumnja da nešto nije u redu. Kada su rođaci uspeli da kontaktiraju stan, na poziv se javila petogodišnja devojčica, koja je rekla da su mama i tata “zaspali i dugo ne ustaju”, te da se otac “promenio u boji”. U međuvremenu, brinula je o svom mlađem bratu.

Slučaj je odmah prijavljen, a Aleksandrova sestra Natalija stigla je u stan i zatekla jezivu scenu. Po dolasku policije i hitne pomoći, potvrđeno je da su roditelji preminuli, a kao uzrok smrti utvrđeno je trovanje.

Istraga je pokazala da su nekoliko dana ranije jeli domaće kisele krastavčiće koje su dobili od bake, a sumnja se da je botulinum toksin izazvao fatalno trovanje. Ova supstanca može dovesti do paralize i otkazivanja disajnih organa.

Brigu o dvoje dece tada je preuzeo deda.

