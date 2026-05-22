"Sedamsto evra za grobnicu od zlata u Španiji! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš", napisao je Dabro na društvenim mrežama, reagujući na presudu hrvatskog pravosuđa.

Za njega je veličanje ustaštva manji prekršaj i traži primenu zakona na sve građane bez izuzetka.

"Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neki ljudi strogo i hitno kažnjavaju za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška krivična dela i pronevere miliona bez odgovornosti. Zakoni moraju važiti za sve jednako, nezavisno od položaja i moći ili uticaja", napisao je Dabro.

Inače, početkom marta policija u Hrvatskoj podnela je prekršajnu prijavu protiv Josipa Dabra za remećenje javnog reda i mira zbog pevanja pesme u kojoj veliča ustašu Anta Pavelića.

Josip Dabro snimljen je na manifestaciji u mestu Komletinci, kako peva stihove u kojima se navodi Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pevao je Dabro stihove ustaške pesme, a zabeleženo je na video-snimku objavljenom na Fejsbuku, koji je kasnije i nestao.