Platforma „Halo, inspektore“ objavila je opširno upozorenje o, kako navode, ozbiljnom porastu mikrobioloških incidenata u mlečnoj industriji širom Evropske unije, uz tvrdnje da broj obolelih povezanih sa konzumacijom mlečnih proizvoda dramatično raste.

Posebnu pažnju javnosti izazvali su snimci i fotografije takozvanog „gumenog mleka“ koje se razvlači i pretvara u sluzavu masu umesto da normalno teče iz tetrapaka.

Objava je izazvala ogromnu reakciju građana u regionu i Evropi, a društvene mreže preplavili su komentari zabrinutih potrošača.

- Ropy Milk – sluzavo ili končasto mleko = eksplozija broja obolelih = porast hospitalizacija za 57,7 odsto = globalna povlačenja mlečnih proizvoda = skandal sa dečjom hranom - naveli su iz platforme „Halo, inspektore“

U tekstu se pozivaju na podatke evropskih institucija poput Evropske agencije za bezbednost hrane i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Prema njihovim tvrdnjama, u samo jednoj godini broj prijavljenih slučajeva bolesti povezanih sa kontaminiranim mlekom i mlečnim proizvodima porastao je sa 466 na čak 858 obolelih, što predstavlja rast od 84,1 odsto.

Navodi se i da je broj hospitalizovanih zbog teških infekcija izazvanih mlečnim proizvodima skočio sa 52 na 82 osobe, uz tri smrtna slučaja.

Posebno zabrinjava podatak da mlečni proizvodi, prema analizama specijalizovanih evropskih sistema za bezbednost hrane, drže prvo mesto po broju hitnih povlačenja proizvoda sa tržišta.

U objavi se tvrdi da veliki proizvođači često pokušavaju da umanje ozbiljnost problema i krivicu prebace na transport ili potrošače.

- Kada veliki trgovački lanci ili mlekare tvrde da je sluzavo mleko „nemoguć fabrički scenario“, oni ne govore istinu, već štite profit - navodi se u tekstu

Posebno je odjeknuo deo koji govori o velikom međunarodnom skandalu sa dečjom hranom.

Pod pritiskom evropskih organizacija za zaštitu potrošača kompanije Nestle, Danon i Laktalis morale su da povuku velike serije dečjih formula iz više od 60 zemalja sveta.

Među povučenim proizvodima našle su se i formule poput Aptamila, Milumila, BEBA i NAN proizvoda.

U njima je otkriven cereulid, opasan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus.

Platforma tvrdi da su protiv pojedinih proizvođača pokrenute istrage zbog navodnog skrivanja laboratorijskih rezultata od javnosti.

Stručnjaci upozoravaju da do problema dolazi zbog loše dezinfekcije i stvaranja bakterijskog biofilma unutar cevi, ventila i sistema za punjenje mleka.

Upravo tada nastaje pojava poznata kao „Ropy Milk“ — gusta, gumasta i rastegljiva tekstura mleka.

U stručnoj literaturi navodi se da takve incidente izazivaju određene vrste bakterija poput Pseudomonas i Alcaligenes.

Na kraju objave građani su pozvani da pažljivo proveravaju svaki tetrapak mleka koji kupe i da prijavljuju sumnjive slučajeve.

Komentari potrošača dodatno su pokazali koliko je javnost uznemirena.