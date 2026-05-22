Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da su pregovori o okončanju rata u Ukrajini, u kojima je učestvovao Vašington, praktično obustavljeni zbog potpunog izostanka napretka.

Rubio je tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj izjavio da su Sjedinjene Američke Države spremne da se ponovo uključe samo ukoliko se pojavi realna šansa za uspeh pregovora.

- Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati - rekao je Rubio

Ipak, priznao je da dosadašnji razgovori nisu dali gotovo nikakav rezultat.

- Nažalost, nisu bili produktivni - poručio je američki državni sekretar

Rubio je odbacio tvrdnje da je Vašington vršio pritisak na Kijev tokom pregovora.

- Priče da smo prisiljavali Ukrajince da zauzmu određeni stav nisu tačne - rekao je on

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države spremne su da ponovo preuzmu posredničku ulogu samo ukoliko postoji realna mogućnost da razgovori budu uspešni.

- Poslednjih meseci imali smo osećaj da nije bilo značajnog napretka, ali možda će se dinamika promeniti. Ako vidimo mogućnost za produktivne pregovore koji imaju šansu za uspeh, spremni smo da odigramo tu ulogu - izjavio je Rubio

On je naglasio da Vašington više ne želi da učestvuje u, kako je rekao, „beskonačnom ciklusu sastanaka“ bez konkretnih rezultata.

Rubio smatra da rat u Ukrajini ne može biti završen klasičnom vojnom pobedom jedne strane, već isključivo pregovorima i političkim dogovorom.

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju međunarodne javnosti jer dolaze u trenutku kada su diplomatski kontakti između Moskve i Kijeva praktično zamrznuti, dok borbe na frontu i dalje traju bez većih pomeranja.

Izjava američkog državnog sekretara mogla bi da bude signal promene pristupa Vašingtona prema ratu u Ukrajini i budućim mirovnim inicijativama.