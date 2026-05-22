Danas je u šumi Duboko kod Bariča na putu Beograd - Obrenovac, u blizini restorana, pronađeno telo starijeg muškarca.
U 16.30 časova prijavljen je pronalazak tela nepoznate osobe, za koje se sumnja da je M. Ž, koji je prijavljen kao nestala osoba.
Telo je pronašla G. S. u šumi Duboko.
Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je neko nesrećnog čoveka udario kolima i tamo odvukao.
Porodica je prijavila njegov nestanak pre tri dana.
Telo su iz potoka su izvukli vatrogasci.
