Udovica Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku, kako se nezvanično saznaje, saslušana je danas u istrazi koja se vodi protiv desetoro osumnjičenih za različita krivična dela vezano za ovaj zločin.

Prema nezvaničnim informacijama, ona je svedočeći kao oštećena potvrdila da je njen suprug bio u poslovnim odnosima sa Sašom Vukovićem, zvanim Boske kog Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči da je sa Mariom S. direktni izvršilac zločina.

Nevenčana supruga, koja je i prijavila nestanak Nešovića 13. maja, posvedočila je da je on bio u poslovnim odnosima sa Vukovićem i da nikakve poslove nije imao sa Veselinom Milićem, bivšim načelnikom beogradske policije, koji se sumnjiči za neprijavljivanje zločina i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

- Navela je i da koliko joj je poznato njen suprug kobne večeri nije bio u telefonskom kontaku sa Milićem niti ga je on pozvao da dođe u restoran - otkriva izvor detalje sa saslušanja oštećene.

Telo Aleksandta Nešovića pronađeno je juče u blizini Inđije, zakopano u buretu prelivenom betonom.

Istragu ubistva vodi Više javno tužilaštvo, a ispitivanju udovice prisustvovali su i advokati osumnjič̣enih.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a telo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.

Na telu Aleksandra Nešovića ima tragova gareži. Kako izvor otkriva, sumnja se da su palili telo, ali im najverovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo deo tela.

Nešovićeva supruga izjavila je ranije da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je juče pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Alo/Kurir

