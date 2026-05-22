Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država da obustave učešće u mirovnim pregovorima o ratu u Ukrajini i poručio da diplomatski napori moraju hitno da budu pojačani.

Zelenski je nakon razgovora sa liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke izjavio da očekuje nove predloge Vašingtona za nastavak diplomatskih inicijativa.

- Diplomatski napori za okončanje rata moraju ponovo da budu pojačani - poručio je Zelenski u večernjem obraćanju

On je istakao da očekuje nove američke predloge o formatima budućih pregovora i dodao da Ukrajina, prema njegovim rečima, trenutno ima povoljnu situaciju na frontu.

Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage tokom 2026. godine oslobodile ukupno 590 kvadratnih kilometara teritorije.

Njegova reakcija usledila je nakon izjava američkog državnog sekretara Marko Rubio koji je potvrdio da su pregovori o okončanju rata uz posredovanje Vašingtona praktično obustavljeni zbog nedostatka napretka.

Rubio je tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj izjavio da dosadašnji razgovori nisu doneli rezultate.

- Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati - rekao je Rubio

Američki državni sekretar priznao je da pregovori nisu bili produktivni, ali je naglasio da su SAD spremne da se ponovo uključe ukoliko se pojavi realna šansa za uspeh.

- Nažalost, pregovori nisu dali rezultate - rekao je Rubio

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju međunarodne javnosti jer predstavljaju jedno od najotvorenijih priznanja Vašingtona da diplomatski proces trenutno praktično stoji u mestu.

Povlačenje SAD iz pregovora dodatno povećava neizvesnost oko mogućnosti skorog prekida rata, dok istovremeno raste pritisak evropskih saveznika da se pronađe novi diplomatski okvir za razgovore između Moskve i Kijeva.