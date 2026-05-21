Muškarac je svojim automobilom Tesla Sajbertrak (Cybertruck) ušao u jezero kako bi isprobao funkciju Wade mode, namenjenu prolasku vozila kroz plitke vodene površine.

Policija je odmah reagovala - muškarac je uhapšen.

Nadležni saopštavaju da, iako je vozilo sposobno za ulazak u plitke slatkovodne površine, "takvo ponašanje može izazvati pravne i bezbednosne probleme" prema zakonima Teksasa.

Kako je saopšteno, vozač je uhapšen zbog vožnje u zatvorenom delu jezera, kao i zbog drugih prekršaja u vezi sa bezbednosnom opremu na vodi.

- Ne bismo preporučili da neko namerno ulazi vozilom u vodu. To nije samo pitanje bezbednosti, već je i pravno pitanje - rekla je Katarina Gamboa iz Policijske uprave Grejpvajn.

Delimično potopljeno vozilo je uklonjeno sa obale na južnoj strani jezera uz pomoć tima za spasavanje vatrogasne službe.

Tesla Sajbertrak je električni pikap napravljen od čeličnih materijala sličnih onima koji se koriste u raketama i navodno otpornih na metke, a njegova cena prelazi 70.000 dolara. Zanimljivo je da režim Wade mode omogućava Sajbertraku da "ulazi i vozi kroz vodene površine kao što su reke i potoci, do maksimalne dubine od 81,5 centimetara.

Proizvođač je u priručniku naveo da je odgovornost na vozaču "da proceni dubinu bilo koje vodene površine pre ulaska", uz upozorenje da "šteta ili prodor vode u Sajbertraku nastali tokom vožnje kroz vodu nisu pokriveni garancijom".

Tesla, takođe, navodi da se maksimalna dubina prolaska kroz vodu od oko 81,5 centimetara meri od dna gume, tako da u slučaju da voda postaje previše duboka, vozačima se savetuje da se vrate u pliću vodu ili na suvo tlo, kao i da se ne vozi kroz duboke i brze tokove, piše BBC.