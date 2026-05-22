Jelena M., supruga Aleksandra Nešovića, za kojim se tragalo nakon nestanka i sumnje da je pronađeno njegovo telo u ataru sela Jarkovac kod Inđije, oglasila se potresnom porukom na društvenim mrežama.

U emotivnoj objavi oprostila se od supruga i zahvalila svima koji su joj pružili podršku tokom potrage i teških dana neizvesnosti.

- Moja ljubavi, moj osloncu, moja snago... Život posle tebe biće težak i bolan, ali si me svojom dobrotom i ispravnošću naučio da moram da budem jaka zbog sebe i našeg deteta, koliko god da boli. Hvala svima koji su mi slali podršku i davali vetar u leđa da izdržim i pronađem snagu u najtežim trenucima. Hvala svima koji su pitali za njega i nadali se da će nam se vratiti živ i zdrav. Tvoja zauvek - navela je ona.

Ova objava usledila je nakon što je policija, u prisustvu tužilaštva, pronašla telo za koje se sumnja da pripada Nešoviću, čime je potraga dobila zastrašujući epilog.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a telo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.

Aleksandar Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.