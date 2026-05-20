Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, zabrinula je svoje pratioce kada je na svom Tik Tok nalogu otkrila da zbog neočekivanih zdravstvenih problema mora na hitnu operaciju.

Samo dan pre hospitalizacije, Mahrina je na svom TikTok nalogu objavila fotografiju sa letovanja, ne sluteći da će ubrzo doći do pogoršanja njenog stanja.

Tim povodom, obratila se svojim fanovima i istakla koliko se stvari mogu brzo preokrenuti.

Sada je objavila sliku iz bolničkog kreveta uz koju je napisala:

- Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga ceo život u dva dana - istakle je pevačica.

Osim toga, ovu priliku je iskoristila i da kaže svoja najdublja osećanja, priznajući da joj prethodni period nije bio nimalo lak i da joj je život doneo mnoge izazove.

- Evo sa vama da podelim neke od svojih misli…U poslednje vreme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ono si sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti veruješ. I tu je cela poenta - poručila je Mahrina iz bolnice.

Podsetimo, Cvetkovićeva je nedavno snimala kako uhodi dečka dečka po Beogradu.

