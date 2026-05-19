.Policija u Bijelom Polju uhapsila je dvojicu osumnjičenih zbog sumnje da su izvršili krivična dela sa elementima nasilja na štetu dvojice muškaraca iz ovog grada.

Kako je saopšteno, uhapšeni su V.K. i M.B, a terete se za napade koji su se dogodili tokom prethodnih dana nakon verbalnih rasprava sa oštećenima.

- V.K. je 16. maja ispred jednog marketa u Bijelom Polju nakon kraće svađe fizički nasrnuo na muškarca i zadao mu više udaraca u predelu glave i tela. Povređeni je tom prilikom zadobio teške telesne povrede u predelu glave. Dan ranije, kako se sumnja, M.B. je nakon verbalnog sukoba pretio drugom muškarcu, a potom ga i fizički napao, nanevši mu lake telesne povrede - potvrđeno je za RINU u Upravi policije Crne Gore.

Policija je nakon prijave oba incidenta sprovela hitne mere i radnje koje su dovele do identifikacije i pronalaska osumnjičenih.

O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je delo V.K. kvalifikovao kao tešku telesnu povredu, dok se M.B. tereti za ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa lakom telesnom povredom.

Osumnjičeni su uz krivične prijave privedeni nadležnom tužilaštvu.