Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije „Centar” su na graničnom prelazu Šćepan Polje, prilikom ulaska u Crnu Goru, izvršili kontrolu lica D.C. (35), državljanina Republike Srbije, koji se nalazio kao saputnik u vozilu.

Proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je za imenovanim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpola Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Kraljevu zbog izvršenog krivičnog dela nasilje u porodici.

D.C. je lišen slobode, te će u zakonom predviđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd u vezi sa postupkom ekstradicije.









