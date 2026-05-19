Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) prokomentarisao je jednu od centralnih političkih tema u Srbiji - priznanje blokadera da studenata neće biti na takozvanoj studentskoj listi.

U izjavi za Srpski dnevnik na Informer televiziji, Šešelj konstatuje da su blokaderi izmanipulisani.

- Saznali smo, definitivno, da nijedan student neće biti na studentskoj blokaderskoj listi. I valjda sad među njima ima malo mozga. Da shvati da su i sami manipulisani - kaže Šešelj.

Lider radikala podvlači da blokaderi neće ostvariti političku dobit svojim besmislenim akcijama.

- Oni se na ulicama bore, zimi smrzavaju, nekad ulaze i u sukobe sa policijom, maltretiraju mirne građane, da bi neko drugi ostvario političku dobit - ističe Šešelj.