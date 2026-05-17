Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. M. (22) iz Kule, osumnjičenog da je na ulici u Vrnjačkoj Banji nakon kraće rasprave sedamnaestogodišnjaku iz tog mesta nožem naneo ubodnu ranu u predelu stomaka.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je Policijska uprava Kraljevo. Incident se dogodio u subotu oko 14 časova, a povređeni je zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

M.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju.