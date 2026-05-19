Hrvatski specijalci uhapsili su monstruma Kristijana Aleksića (50) koji je u subotu uveče iz čista mira ubio dostavljača pice Luku M. (19) u Drnišu. Ubica je pronađen na ulazu u taj grad, u noći između nedelje i ponedeljka.

Policija je juče saopštila da su ga uhapsili uz upotrebu sile.

- Policijski službenici su u 2.30 sati na području Drniša na prilazu u grad uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je savladan uz upotrebu sredstava prisile - telesne snage i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara - saopšteno je.

Meštani Drniša ispričali za lokalne medije kako se Aleksić vraćao preko pruge i grmlja prema svojoj kući.

Prema njihovim rečima, navodno je posipao i biber iza sebe da bi omeo trag policijskim belgijskim ovčarima koji su ga tražili.

Prema nezvaničnim informacijama, on je tokom privođenja bio go.

Kristijan je odveden u prostorije policije u Šibeniku na dalje kriminalističko istraživanje.

Zločin se dogodio u subotu uveče oko 23 sata, kada je student Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu. Aleksić ga je iz čista mira usmrtio sa oko 10 metaka, a zatim napustio mesto događaja. Prema rečima komšija, on je izašao iz kuće naoružan, noseći kofer i ranac pun hrane, što ukazuje da je planirao bekstvo.

Jake policijske snage, uključujući i pripadnike Specijalne policije, uz pomoć dronova, helikoptera i pasa tragača, od trenutka ubistva tragale su za njim, a pronađen je tek kada se nakon skrivanja uputio ka svojoj kući, na ulazu u Drniš.

Do tada je u gradu vladalo pravo opsadno stanje. Ulazi i izlazi iz Drniša bili su blokirani, a ceo ponedeljak nisu radili ni škole, ni vrtići.

Danas će u gradu biti Dan žalosti, kao i sahrana nesrećnog tinejdžera.

Od njega se oprostila i srednja škola koju je pohađao.

- S dubokom tugom, žalošću i nevericom primili smo vest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici - saopštili su.

Kako smo ranije pisali, Kristijan je u mladosti robijao 12 godina zbog ubistva Marijane Sučević (24), koju je bez povoda iskasapio na ulici, u maju 1994. godine.

Dok se građani pitaju odakle osuđivanom ubici oružje, otkriveno je i da je ranije prijavljivan zbog oružja. Protiv njega je 2023. godine podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih sredstava.

Građani su u brojnim izjavama za lokalne medije naveli da je Kristijan godinama sejao strah u Drnišu i često tukao ljude, ali i pravio brojne incidente.

Ministar Davor Božinović je rekao da kao „ministar unutrašnjih poslova, ali i kao građanin, smatra legitimnim pitanje koje danas postavljaju građani: kako je moguće da osoba s takvom istorijom bude na slobodi“.

- Na to pitanje moraće da se da ozbiljan i odgovoran odgovor. Ministarstvo je otvoreno za kritiku i uvek sankcioniše policijske službenike kada za to postoje razlozi - izjavio je Božinović.

Međutim, čitava javnost, kao i brojni političari, od juče traže uvođenje doživotnog zatvora u Hrvatsku, kako nijedan svirepi zločin ne bi opet prošao nekažnjeno. Osim toga, upućuju i brojne osude policiji ističući da u slučaju Aleksića nisu radili svoj posao.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni tinejdžer radio je vikend smenu u lokalnoj piceriji da bi zamenio kolegu. Kada je u njegovu piceriju stigla telefonska narudžbina Kristijana Aleksića, osobe koju su u Drnišu mnogi izbegavali zbog straha, kolega koji je trebalo da obavi dostavu rekao je „da se boji i da ne želi da ide“. Tada je 19-godišnjak navodno rekao da će on otići i da neće biti problema, ali je ipak stradao.