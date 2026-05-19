Akcija se se dogodila u petak, 15. maja 2026. godine, oko 19 časova u ulici Žrtava Fašizma bb u Surčinu.

Efikasnom akcijom policijskih službenika Policijske stanice Surčin u petak je zaplenjenakokain, čime je još jednom poslata jasna poruka da policija, dolaskom novog načelnika, ima nultu toleranciju prema svim oblicima kriminala.

Policijska patrola je uočila i podvrgla proveri identiteta Z. B. (39).Tokom rutinskog pregleda osobe, policajci su u levom džepu njegove trenerke pronašli paklicu cigareta Umesto duvana, u paklici su otkrivene PVC kesice sa belom praškastom materijom, čije karakteristike ukazuju na opojnu drogu kokain. Osumnjičeni Z. B. je odmah doveden u službene prostorije PS Surčin, dok je sumnjiva materija trajno oduzeta.

O ovom slučaju hitno je obavešten dežurni tužilac koji se nakon predočenih činjenica izjasnio da se navedena materija pošalje na veštačenje. Ukoliko se veštačenjem utvrdi da je reč o opojnoj drogi, protiv Z. B. će, u redovnom postupku, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iz člana 246-a stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije.Ova brza i uspešna akcija na terenu dolazi neposredno nakon kadrovskih promena na samom vrhu policije.

Dolaskom novog načelnika postavljen je jasan prioritet – potpuna posvećenost uličnoj bezbednosti i nulta tolerancija prema dilerima i uživaocima narkotika. Zaplena u PS Surčin samo je prva u nizu potvrda da policajci na terenu bez kompromisa sprovode novu, oštriju strategiju borbe protiv kriminala na svim nivoima.