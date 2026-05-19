Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet.

"Redovne međusobne posete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje, otključamo njihov zaista neograničen potencijal", rekao je Putin, prenosi portal Sputnjiki.rs.

On je podsetio da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj uspostavljanju istinski strateške saradnje i sveobuhvatnog partnerstva na korist naših država i naroda.

"Danas su rusko-kineski odnosi dostigli zaista fantastičan nivo. Njihov poseban karakter ispoljava se u atmosferi uzajamnog razumevanja i poverenja, spremnosti za saradnju na obostrano korisnim i ravnopravnim osnovama, za vođenje dijaloga punog poštovanja, pružanje međusobne podrške po pitanjima koji se tiču suštinskih interesa dve zemlje, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva", rekao je Putin.

Zvanična poseta ruskog predsednika Pekingu biće održana danas i sutra (19. i 20. maja). Kako je novinarima rekao pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, lideri će razgovarati o najvažnijim i najosetljivijim pitanjima u bilateralnim odnosima, uključujući detaljnu diskusiju o saradnji u isporuci ugljovodonika.