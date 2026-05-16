Britanski državljanin N. J. (30) pretučen je u Busijama kada je na njega nasrnuo veći broj osoba.

Kako saznaje Telgraf.rs, u petak, jedan sat posle ponoći, on je došao do samouslužne perionice kako bi oprao automobil, a tada mu je prišlo šest NN osoba, koje su ga napale bez razloga.

Napadači su Britanca udarali u predelu glave i tela, nakon čega su mu iz torbice koju je nosio ukrali novac.

Povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć u KBC Zemun, gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Naime, njemu je slomljeno više rebara, a zadobio je i prelom nosa i kostiju lica.

