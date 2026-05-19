OVAN

POSAO: Novac vam dolazi sa više strana, ali nemate vremena da mu se radujete, jer je vaš dan naporan u poslovnom smislu. Uštedite i odvojite vreme, energiju, emocije, savete.

LJUBAV: Povremeni izlivi ljubomore partnera narušavaju vezu. Uzbudljiva avantura čeka Slobodana. Ali mogu i da obnovim nedavno prekinutu vezu.

ZDRAVLJE: Vreme je da posetite nutricionistu. Proverite koja hrana vam najviše odgovara i koju biste trebali ukloniti sa jelovnika. Ako osetite pad energije, nemojte forsirati telo fizičkom aktivnošću - opustite se!

BIK

POSAO: Vaš poslovni libido zbunjuje sve u vašem okruženju. Nekima ste zbog toga trn u oku, drugima su izuzetno atraktivni i razmišljaju o tome da vas poboljšaju i maksimalno iskoriste potencijal kojim trenutno zračite, a drugima ste idol, uzor i spremni da sledite i čuješ li samog sebe.

LJUBAV: Emocionalni odnosi su stabilni. Zauzeti će moći da reše većinu nesuglasica. Jedno dugoročno prijateljstvo prerasta u vezu. Slobodni će konačno uspeti da osvoje simpatije.

ZDRAVLJE: Na kraju dana, bešika i bubrezi će biti osetljivi, a ako patite od hroničnih problema, trebalo bi da promenite ne samo prehranu, već i navike.

BLIZANCI

POSAO: Uspevate da pratite poslovni put i dođete do novog izvora prihoda. Zbog nedostatka tolerancije doći ćete u sukob sa kolegama.

LJUBAV: Emotivni partneri danas će provesti odvojeno. Mogu se očekivati i neslaganja. Duhovita osoba ući će u život slobodnih Blizanaca. To takođe može biti tajna veza.

ZDRAVLJE: Teško ćete tolerisati promene vremena. Apsolutno vam se ne sviđa i zbog toga ćete patiti od glavobolje. Povišen krvni pritisak je moguć, pa je neophodno koristiti neku terapiju. Ako sve uradite na vreme, nećete imati većih problema. Ti si hipohondar!

RAK

POSAO: Nećete ići u korak sa vremenom, jer ćete do kraja dana želeti da postignete mnogo. Izraziće se vaša potreba da budete vođa. Bićete usredsređeni na posao i ostvarićete veliku zaradu. Nekoliko Rakova će dobiti povoljnu ponudu za prelazak na bolji posao.

LJUBAV: Trenutno na svoj odnos sa partnerom gledate kao na svet i posesivno ga čuvate. Veza, a ne partner! Dobri ste, ovaj put ne preterujete ni zahtevni ste. Skoro ste rođeni za saradnju i partnerstvo.

ZDRAVLJE: Posebno obratite pažnju na pad imuniteta, jer je ovo specifično za vas. Čim imunitet padne, odmah počinjete da imate fizičke probleme, pa najviše pažnje treba posvetiti zdravoj ishrani, šetnji na svežem vazduhu i upotrebi vitamina.

LAV

POSAO: Nedostajaće vam entuzijazma, ali na sreću nadređeni to neće primetiti. I dalje vam nedostaje ambicija, ali ipak ćete se probuditi u poslednjem trenutku. Uz veliku podršku kolega, moći ćete da izvršite sve obaveze.

LJUBAV: Svoju ljubav i naklonost pokazujete na sve dostupne načine. Vaš partner je pun pažnje i čini vaš odnos s njim stabilnijim. Samci imaju priliku da se dobro zabave jer ih je više zainteresovano, ali neka se ne iznenade ako ih osvoji potpuno nova osoba.

ZDRAVLJE: Pogrešnom ishranom ste došli do tačke kada je morate radikalno promeniti. Moguća je prehlada, pa pokušajte da se zaštitite od virusne infekcije pluća.

DEVICA

POSAO: Nećete dobro razumeti poslovna previranja oko sebe, ali pokušaćete da ignorišete i ključna pitanja. Prisutni su i nesporazumi i sukobi sa kolegama.

LJUBAV: Što više budete mogli da održavate mir i red u svom svakodnevnom životu, to će vam biti lakše da se nosite sa emocionalnim turbulencijama koje su neizbežne. Sada je najbolji dan za odabir pogodne destinacije za odmor, letnji odmor.

ZDRAVLJE: Zašto pridavati značaj nevažnim stvarima? Odlazak u planine i svež vazduh će vam dobro doći. Nema razloga za brigu, jer znate kako brzo da dođete u odličnu fizičku formu.

VAGA

POSAO: Postići ćete sjajne rezultate, posebno ako ste voljni da radite u timu. Vaši stavovi će biti ispunjeni sa više poštovanja nego obično. Mnogi ljudi trenutno menjaju posao, posebno ako se na trenutnom poslu osećate sputano i nedovoljno motivisano.

LJUBAV: Vodite se srcem, iako ponekad zna biti bolno. A to je previše za vaše emotivne tanke niti. Sledi iskustvo snažnih strasti, posebno za zaposlene, samo da se malo naježite. Oni koji su vas uvredili, sada se izvinjavaju i traže drugu priliku.

ZDRAVLJE: Vi ste meteorolog i ovo promenljivo vreme utiče na vaše raspoloženje i zdravlje. Sve je to vaš lični osećaj. Zubobolja je naglašena i treba posetiti zubara, kako se zapaljenski procesi ne bi širili!

ŠKORPIJA

POSAO: Danas ćete biti usredsređeni prvenstveno na sebe i svoje planove za napredovanje. I zaista ćete ih pokrenuti, ali ne izgradnjom kula u vazduhu, već stvaranjem čvrste i čvrste osnove za budućnost.

LJUBAV: Dugo se mučite u vezi, ali ovog puta vas ne muči partner, već se mučite zbog ličnih frustracija, sumnji ili nesigurnosti. Ljubav na daljinu, ljubav prema društvenim ili javnim zabranama koje ćete svesno koristiti i gotovo uživati.

ZDRAVLJE: Vaša stomačna osetljivost dolazi do izražaja ove nedelje i sada je presudno vreme da se sve to shvati ozbiljno. Promenite loše navike. Prihvatite kompletan program zdravih navika kao što su fizička aktivnost, drugačiji način ishrane.

STRELAC

POSAO: Koliko god se trudili, nećete moći da se vratite u radno raspoloženje, a možda ćete imati velikih problema zbog svog neobavezujućeg i nehitnog odnosa prema poslovnim saradnicima ili projektima u kojima ste uključeni. Srećom, proći će bez velike štete po vas.

LJUBAV: Ako imate vremena za partnera, najbolje je to vreme provesti zajedno negde van grada, na putovanju ili na izletu. Vaš posao je prioritet i vi se uključujete u vaš odnos sa partnerom.

ZDRAVLJE: Dragocenog i ambicioznog Strelca prati stalni umor, jer vas posao dodatno iscrpljuje. Shvatite da vam treba pauza. Na ivici ste snage zbog jakih obaveza. Očigledno je da ste stigli do tačke kada treba da razmotrite svoj stav prema zdravlju.

JARAC

POSAO: Vaši izbori su sada stvarni i bez obzira na vaše finansijske probleme, hrabro ćete krenuti u nešto novo. Pogotovo što je ovaj dan finansijski isplativ, sa mnogo prilika za dobru zaradu.

LJUBAV: Krv vam ključa u tajnim vezama i avanturama, dok će zauzeti ljudi želeti da se smire pored osobe do koje im je stalo i pokušaće da ih obaspe pažnjom.

ZDRAVLJE: Radite na fizičkoj kondiciji, puno hodite, jedite umereno, jer je to način da telo vratite u normalu. Posvetite se nečemu u čemu uživate i odmah ćete dobiti volju za druge stvari koje su važne za zdravlje.

VODOLIJA

POSAO: Finansijska i poslovna sigurnost su vam uvek na prvom mestu. Neće vam biti teško da radite, posebno kada osećate da imate vrlo dobro finansijsko zadovoljstvo od toga, a svaka saradnja, bilo sa kolegama ili sa novim poslovnim saradnicima, donosi vam još veće mogućnosti da ojačate svoj položaj.

LJUBAV: Emocionalni odnosi su skladni, ali ponekad i monotoni, dok samci imaju upornog udvarača. Vaš partner vas može kriviti za vaše odsustvo i promišljenost. Onog trenutka kada osetite da vam svakodnevni život ne donosi uzbuđenje, potrudićete se da nešto promenite.

ZDRAVLJE: Osećate se slabo, jer se vreme promenilo. Vaš krvni pritisak će varirati zbog čega se ne osećate dobro. Prati vas nesanica.

RIBE

POSAO: Sasvim vas nezgodno pritiskaju rokovi, što u vaš poslovni život unosi veliku napetost, lošu komunikaciju, stvari ćete završiti brzo i u poslednjem trenutku.

LJUBAV: U odnosima postoji napetost. Emocionalne veze biće skladne, sa puno romantike i strasti. Samci će započeti ljubavnu vezu sa zanimljivom osobom. Dobro komunicirate i bićete zadovoljni postignutim.

ZDRAVLJE: Malo ste se opustili što se tiče zdravlja, pa bi bilo uputno obaviti neke rutinske preglede. Pokušajte da kvalitetno poboljšate svoju ishranu - uvedite sveže voće i povrće.