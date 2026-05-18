"Mi smo u prethodnih nekoliko dana intenzivno krenuli u rad na pripremi podzakonskih i zakonskih akata koji se tiču ove oblasti. Pooštrićemo maksimalno kriterijume koji se tiču bilo kog pripadnika koji se bavi bilo kojom nedozvoljenom radnjom, a naročito radnjama koje se tiču obezbeđenja lica ili bavljenja poslova, kako se stručno kaže, koji se ne spojivi sa službenom dužnošću", rekao je Vasiljević za RTS.

S tim u vezi, kako je naveo, u MUP-u je već formirana radna grupa koja se bavi podzakonskim aktima koji su u nadležnosti MUP-a i Direkcije policije.

"Tu mislim na Kodeks policijske etike i na Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika MUP. I ova Depeša ministra unutrašnjih poslova koja je poslata na teren i data svim rukovodiocima na postupanje je vezana za potpuno poštovanje odredbi i normi koje se tiču profesionalnog i zakonitog postupanja svih pripadnika policije", rekao je Vasiljević.

Ukazao je da se pripadnici MUP-a mogu baviti i nekim drugim poslovima, a ne samo policijskim poslovima ističući da postoje jasne procedure na koji način i pod kojim uslovima se mogu baviti tim poslovima.

"Potrebna mu je saglasnost rukovodioca. Može se baviti naučnim radom, istraživačkim radom, poljoprivredom. Može biti sportista. Ali sve to mora biti zakonito. Ali u bilo kom obliku bavljenja poslova koji su mu odobreni zakonom, propisani, da ih može raditi, ne može koristiti policijska ovlašćenja za obavljanje tih poslova. On može raditi te poslove, ali ne kao policajac, nego kao lice koje je dobilo saglasnost da se bavi nekim drugim poslovima. To nikako ne mogu biti nezakoniti poslovi", objasnio je Vasiljević.

Dodao je da je pripadnik MUP-a prilikom obavljanja svih tih poslova dužan da o svakom saznanju za bilo kakav prekršaj, krivično delo, bilo koju nezakonitu radnju, o tome odmah obavesti nadležnu instituciju, nadležnog starešinu ili sam MUP.

Govoreći o rezultatima rada policije, Vasiljević je rekao da je 2025. godina u poslednjih 25 godina najbolja godina kada je reč o borbi protiv kriminala.

"U prva četiri meseca ove godine, statistički gledano, rezultati su još bolji nego prethodne godine. Svi pokazatelji i svi parametri koji se tiču bezbednosti su pozitivni. Stabilan je javni red i mir, stabilno je stanje po pitanju bezbednosti u saobraćaju. Imamo 12 odsto manje poginulih u saobraćaju. Potpuno je stabilno stanje na državnoj granici, 18, 6 miliona putnika imamo u različitim vrstama saobraćaja za četiri meseca ove godine. Nismo imali nijedan problem. Stanje sa iregularnim migracijama je potpuno stabilno i pod kontrolom", rekao je Vasiljević.

Istakao je da su svi parametri koji mogu uticati na bezbednost u Srbiji pozitivni i naveo da svi parametri idu u prilog tome da policija dobro radi svoj posao.

"Pojedinačni, izolovani incidenti od minimalnog broja policajaca u odnosu na ukupan broj policajaca neće uticati na naš rad i na rad institucije kao celine", poručio je Vasiljević.