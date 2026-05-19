U Stravičnom zločinu u Drnišu ugašen je život 19-godišnjeg maturanta L. M. Prema informacijama policije, 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu, 16.maja, oko 23 sata, nakon što je naručio hranu, hicem iz vatrenog oružja je usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti narudžbu.

Nakon ubistva, među građanima Drniša zavladali su šok, tuga i ogorčenje. Na svakom se koraku osjeća bijes prema sistemu, a Drnišani, kao i javnost širom Hrvatske, traže odgovore i utvrđivanje odgovornosti nakon još jednog izgubljenog mladog života.

O tragediji je govorio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija (HDZ), koji je izrazio saučešće porodici.

Na pitanje da li funkcioniše sistem, Dželalija kaže da upravo jutrošnje hapšenje osumnjičenog treba biti razlog za vjeru u institucije.

"Upravo nakon jutrošnjeg hapšenja vjerujem da trebamo vjerovati našim ustanovama", poručio je gradonačelnik za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje ko je zakazao, Dželalija je odgovornost prebacio na druge institucije.

"Mislim da je jučer ravnatelj policije jasno rekao što su sve napravili i poduzeli", rekao je, dodavši kako vjeruje da će "Državno tužilaštvo dati odgovor na pitanje kako je moguće da niko nije reagirao ranije". Nakon toga ćemo imati sve informacije", izjavio je gradonačelnik.

Komentarišući da li se zločin mogao spriječiti, gradonačelnik je istakao da je osumnjičeni bio "slobodan građanin" te je ispričao i vlastiti nedavni susret s njim.

"Imao sam susret s njim 3. maja u gradskoj upravi. Susreli smo se na stepeništu i d‌jelovao je jako mirno", kazao je Dželalija.

Dželalija je pozvao građane da vjeruju institucijama, navodeći kao argument brzu reakciju policije.

"Mislim da građani mogu vjerovati institucijama jer su poduzete sve aktivnosti. Vid‌jeli ste da je jučer policija sa svom opremom i raspoloživom tehnikom došla u grad Drniš. Možemo biti sigurni u naš sistem jer smo jutrošnjim hapšenjem i privođenjem osobe pokazali da mu se može vjerovati", rekao je gradonačelnik, prenosi Indeks.

