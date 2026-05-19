Dečja bolnica u Teksasu postaće prva američka medicinska ustanova koja će otvoriti kliniku za adolescente koji žele da preokrenu medicinske tretmane promene pola, saopštilo je Ministarstvo pravde SAD.

Ovaj potez je deo nagodbe u okviru višegodišnje istrage Ministarstva pravde i državnog tužioca Teksasa Kena Pakstona o najvećoj američkoj dečjoj bolnici zbog navodnih lažnih faktura za obezbeđivanje osiguranja za pedijatrijske tretmane koji potvrđuju tzv. promene pola. Ministarstvo pravde je saopštilo da se Dečja bolnica u Teksasu složila da više ne nudi usluge tzv. promene pola maloletnicima.

Centar sa sedištem u Hjustonu će takođe platiti preko 10 miliona dolara odštete i "posvetiti milione pružanju medicinske nege deci koja su oštećena pružanjem takvih procedura", navodi se u saopštenju.

Pakston je u posebnoj izjavi naveo da će Ministarstvo pravde SAD takođe otpustiti pet lekara, koji su, prema njegovim rečima, "naštetili pacijentima izvodeći opasne medicinske intervencije u svrhu njihove 'tranzicije'".

Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš pozdravio je nagodbu, koja predstavlja prvo rešenje u tekućoj nacionalnoj istrazi Ministarstva pravde o tzv. tranzicionoj nezi, rekavši da ona "štiti ranjivu decu, poziva pružaoce usluga na odgovornost i osigurava da oni koji su oštećeni dobiju negu koja im je potrebna"."Ministarstvo pravde će upotrebiti svako oružje koje mu je na raspolaganju da okonča destruktivnu i diskreditovanu praksu takozvane 'rodno afirmisane nege' za decu", insistirao je Blanš.

Bolnica je negirala bilo kakvu nepravdu, navodeći u saopštenju da je odlučila da se nagodi kako bi "zaštitila svoje resurse od beskrajnih i skupih parnica" i vratila se fokusiranju na negu pacijenata.

"Ponosni smo znajući da ćemo uvek stavljati svoju svrhu iznad politike i da smo poštovali i nastavićemo da poštujemo zakon", navodi se u saopštenju bolnice. Viša pravna savetnica u "Lambda ligau", LGBT grupi, Karen Loui, izjavila je za Rojters da je "duboko užasno videti kako (bolnica) kapitulira pred neumornim kampanjama pritiska generalnog sekretara Pakstona i Trampove administracije".

Rusija, koja je preduzela korake za promociju tradicionalnih vrednosti, zabranila je tzv. pravne i medicinske promene pola osim u ozbiljnim medicinskim slučajevima 2023. godine. Prošle godine, Moskva je takođe zabranila usvajanje dece u zemljama koje dozvoljavaju postupke tzv. promene pola. Prema rečima ruskog predsednika Vladimira Putina, Zapad je uključen u ono što je on nazvao "rodnim terorizmom".