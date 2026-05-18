Umesto argumenata, dijaloga i političke borbe idejama, ovog puta korišćen je suzavac. Građani koji su se našli na licu mesta bili su šokirani scenama haosa, dok se na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi trenutak kada blokaderi nasrću na neistomišljenike i prskaju ih suzavcem.

Posebno uznemirava činjenica da su napadnuti ljudi koji su, prema rečima očevidaca, samo želeli mir i normalno funkcionisanje države, bez blokada, tenzija i uličnog haosa.

Dok su građani pokušavali da smire situaciju i zaustave nasilje, agresivni pojedinci nastavili su sa napadima, pokazujući da iza priče o „demokratiji“ i „slobodi“ stoji potpuno drugačije lice – lice netolerancije i političkog ekstremizma.

Mnogi se sada pitaju da li je upravo ovakav model ponašanja preuzet od dela opozicionih političara koji su prethodnih meseci i u Narodnoj skupštini Srbije pribegavali incidentima, dimnim bombama, suzavcu i nasilnim scenama umesto parlamentarnoj raspravi.

Prskati ljude suzavcem samo zato što ne podržavaju blokaderske akcije i politički haos predstavlja čin očaja, ali i pokušaj zastrašivanja svih koji odbijaju da ćute pred nasiljem na ulicama.

Građani koji su prisustvovali incidentu jasno poručuju da teror i nasilje ne mogu da budu politički program i da Srbija ne sme da postane talac ekstremista koji pokušavaju da silom nametnu svoju volju.

Snimci događaja izazvali su burne reakcije javnosti, a mnogi zahtevaju da nadležni hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne za napad i povređivanje građana.

Jer jedno je političko neslaganje, a nešto sasvim drugo fizički napad na ljude samo zato što misle drugačije.

