Dragan Đilas doživeo je pravo poniženje na gostovanju na televiziji N1.

I pružila mu ga je blokaderska perjanica Danica Vučenić. Ona ga je načisto "pokopala" u programu uživo.

Jasno mu je rekla "Ali, gospodine Đilas, Vi nemate podršku građana, već studenstki pokret!"

Evo kako je to izgledalo:

Dragan Đilas: "Mi kada kažemo da će Stranka slobode i pravde izaći na izbore i ponuditi svoj program, mi kažemo i ljude. Znači, ja zaista mislim da je, ne znam, da je Dušan Nikezić najbolji čovek da vodi finansije Srbije, Peđa Mitrović privredu, Borko Stefanović je čovek za spoljnu politiku. Ko će više da se bori protiv kriminala i da hapsi ono što je njena nadležnost nego Marinika Tepić?" ​

Danica Vučenić: "Ali imate jedan problem samo. Problem je što većinsku podršku ima taj studentski pokret, a ne Stranka slobode pravde, ZLF, PSG..."

U istoj emisiji Đilas je slučajno ukanalio samog sebe