Policija je prošle noći oko 2.30 uhapsila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je bio u bekstvu od subote uveče, kada je u Drnišu ubio devetnaestogodišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Policija ga je, uz sredstva prinude, savladala na prilazu gradu, gde se skrivao. Sa sobom je imao vatreno oružje i nož.

Drnišani su odahnuli jer je ubica uhapšen. No, i dalje ne skrivaju ogorčenost jer je Kristijan Aleksić, koji je zbog ubistva 22-godišnje devojke u zatvoru bio 12 godina, u kojem je, a i nakon izlaska iz njega nastavio sa nasilnim ponašanjem, uopšte bio na slobodi. To je, nažalost, životom platio maturant Luka. Sutra je u Drnišu Dan žalosti, a održaće se i komemoracija za ubijenog mladića. Sahrana je popodne.

Ko je zakazao, pitaju se mnogi.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović još jednom je izrazio saučešće porodici i bližnjima ubijenog 19-godišnjeg mladića iz Drniša. Kazao je da se u ovom trenutku počinilac nalazi u policiji i do ponoći bi trebalo da bude predat pritvorskom nadzorniku.

– Svako treba da preuzme odgovornost za posao za koji je nadležan. Mi u MUP-u smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Prošle godine 457 takvih kazni, 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uslovni otkaz. To samo govori da smo spremni da prihvatimo kritiku i suočimo se s njom. To moraju svi, uključujući sudstvo – poručio je ministar Božinović.

Policija zvanično nije objavila detalje hapšenja ubice Kristijana Aleksića, čija je potraga trajala gotovo 30 sati, a pronađen je oko 2 sata iza ponoći.

Policijski službenici specijalne policije su pomoću drona uočili odbeglog Aleksića na ulasku u sam grad Drniš, rekao je Sandro Santini, načelnik PU šibensko-kninske, pritom dodavši da je Aleksić pružao otpor policiji prilikom hapšenja.

– Upotrebljena su sredstva prinude, a on je kod sebe imao vatreno oružje i nož – kazao je.

Policijski dron pomoću kojeg je bio lociran bio je opremljen termovizijskom kamerom koja je pomogla pri uočavanju begunca.

Što se tiče oružja koje je Aleksić imao kod sebe, Santini je rekao da je reč o „ručno izrađenom vatrenom oružju“.

Na pitanje da li se uhapšeni Aleksić izjasnio krivim ili ne, Santini je samo rekao „izjasnio se“, ali u ovom trenutku nije mogao reći više.

Osim što će biti prijavljen za krivično delo teškog ubistva, za što mu preti zatvorska kazna do 40 godina, Aleksić će takođe biti prijavljen i za krivično delo nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, za što može dobiti do 3 godine zatvorske kazne.

S obzirom na to da je počinilac opetovano kršio zakon i pre ovog ubistva, Santini je istakao da je policija s obzirom na saznanja „postupala profesionalno i pravovremeno“ te da je to vidljivo u velikom broju krivičnih prijava koje su od strane policije podnete protiv Aleksića.

Nakon jučerašnje potpune opsade Drniša i velike potrage, u ranim jutarnjim satima pedesetogodišnji ubica Kristijan Aleksić napokon je uhapšen. Drnišani mogu da odahnu. Zaista velika tragedija za ovaj grad. Gradonačelnik je još juče doneo odluku da danas neće biti održana nastava ni u osnovnim ni u srednjim školama, a nisu radili ni vrtići, kazala je novinarka HRT-a Barbara Svračak koja je razgovarala s gradonačelnikom Drniša Tomislavom Dželalijom.

– Posle dve neprospavane noći mi smo danas malo opušteni. Grad se vraća u normalu i u skladu s odlukom sutra će se nastaviti rad u dečjem vrtiću i školski rad u osnovnoj i srednjoj školi – kazao je.

Ova tragedija zaista je pogodila grad Drniš.

– Ovo je velika tragedija za nas, za porodicu. Još jednom iskreno saučešće porodici, učenicima škole, sportskom klubu KK Došk gde je pripadao. To je gubitak za grad – velikog sportistu, velikog učenika s prosekom 5.0, čoveka koji je tek trebalo da počne da živi svoj život, da dočeka matursko veče 29. maja. Jako tužno – rekao je Dželalija.

Danas je komemoracija i Dan žalosti.

– Grad je doneo odluku da će sutra biti Dan žalosti. U 11.30 će se održati komemoracija, a u 17 sati je sahrana stradalog mladića – naveo je.

Kobne večeri ubistva 19-godišnjeg dostavljača s njim je bio i njegov prijatelj Ivan Baričević. Ubijeni mladić se bojao da dostavi hranu na adresu Kristijana Aleksića, te se Ivan ponudio da odu zajedno. Evo šta je rekao o toj večeri:

– Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori „uđi, uđi“, međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. Ja kad sam video Luku da pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata, vidim Aleksić trči prema meni, ja sam takođe počeo da trčim i onda sam otišao u piceriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno u policiju – rekao je Baričević.

Ministar pravde Damir Habijan komentarisao je uoči sednice Predsedništva HDZ-a medijske napise o tome kako Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu, u dve i po godine nije zakazano nijedno ročište zbog prethodnog krivičnog dela.

Ministar je izrazio saučešće porodici i prijateljima ubijenog mladića, naglasivši da je naložio vanredni nadzor nad radom Opštinskog suda u Šibeniku i Opštinskog državnog tužilaštva (ODO).

– Očekujem da do kraja nedelje nadzor bude gotov i u zavisnosti od rezultata, ako se ukažu činjenice koje su navedene – da nije u dve i po godine zakazano nijedno ročište – inicirati disciplinski postupak pred Državnim sudskim većem i Državnim tužilačkim većem – rekao je.

