Mobilni telefoni i dalje "padaju sa neba" pravo u spuški zatvor. Kako "Dan" nezvanično saznaje, prekjuče je dron na koji su bila zakačena dva mobilna telefona pao u krug Istražnog zatvora.

Pošiljka je stigla, ni manje ni više, nego usred šetnje pritvorenika. Službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) odmah su uočili pad letelice i sprečili pritvorenike da priđu i preuzmu telefone.

Iz UIKS-a se ovim povodom nisu zvanično oglašavali, niti su odgovorili na pitanja koja smo im uputili na zvaničnu mejl adresu. Nezvanično nam je potvrđeno da se u popodnevnim satima, dok je nekoliko stotina pritvorenika imalo termin za šetnju, iznad takozvanog kruga iznenada pojavio dron, koji je ubrzo spušten. Bespilotna letelica odmah je zaplenjena, a o svemu je obaveštena Uprava policije, koja je o događaju naknadno obavestila i nadležno tužilaštvo. Uprava zatvora tokom prva dva dana nije uspela da utvrdi kome su mobilni telefoni bili namenjeni.

Poslednjih meseci zabeleženo je više slučajeva kada su dronovi nadletali spuški zatvor, kao i kada su dostavljali nedozvoljene predmete robijašima. Kako je "Dan" ranije pisao, a na osnovu podataka dobijenih iz UIKS-a, tokom 2025. godine zabeleženi su posebno izraženi pokušaji ugrožavanja bezbednosti u vidu bespilotnih letelica, koje su narušavale vazdušni prostor UIKS-a u cilju dostavljanja nedozvoljenih predmeta zatvorenicima.

UIKS: Pretres u Istražnom zatvoru u Spužu, dronom pokušali da unesu mobilne telefone

– U jednom periodu tokom prethodne godine, u okviru dva meseca, dron je primećen oko 20 puta, kojom prilikom je sprečen ubačaj oko 20 mobilnih telefona, kao i određenog broja punjača za iste, a službenici UIKS-a su u svim situacijama pravovremeno reagovali i sprečili pokušaje dostave. Tokom 2025. godine zaplenjene su dve bespilotne letelice, dok je u 2026. godini zaplenjena jedna. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastaviće da preduzima kontinuirane mere i radnje iz svoje nadležnosti usmerene na preveniranje negativnih bezbednosnih pojava i očuvanje stabilnog stanja bezbednosti – saopštili su ranije "Danu" iz UIKS-a.

