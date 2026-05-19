Pevačica Dijana Janković poznatija kao Didi J, jednom prilikom progovorila je odnosu sa sestrom, proslavljenom teniserkom Jelenom Janković.

Jelena Janković i Dijana su sestre od strica, a Didi je ranije često isticala taj odnos, što je, prema pisanju domaćih medija, Jeleni smetalo.



- Jelena je oduvek htela da se bavi tenisom, a ja muzikom i modom. Nas dve smo u odličnim odnosima. Složna smo i velika porodica. Laž je da nas dve ne razgovaramo - istakla je Dijana Janković, prenosi Pink.rs.

Kada je organizovala krštenje deteta progovorila je i o svom odnosu sa teniserkom Jelenom sa kojom je u krvnom srodstvu.

- Pozvali smo ih, ali Jelena nije mogla da dođe zbog obaveza oko deteta. Uvek smo bile u dobrim odnosima, ali mediji su me često prikazivali negativno - rekla je Didi za domaće medije.



Pevačica Dijana, devojačko prezime Janković, dugi niz godina je u braku sa IT stručnjakom Danijelom Rokvićem koji je od nje stariji 20 godina.

Rokvić ima troje dece, a sa Didi je u julu 2020. godine dobio ćerku, kojoj su dali ime Dayana.

Poznato je da je mnogo novca uložio u njenu muzičku karijeru, kao i u privatan biznis, odnosno salon lepote, te nikada nije štedeo kada je ona u pitanju.

Udata za 22 godine starijeg

I sama Didi više puta je govorila kako je njen partner galantan.

- Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu - rekla je Didi i dodala kako suprug u slobodno vreme igra šah i svira gitaru.

