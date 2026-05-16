Saslušanjem oca ubijenog Siniše Vlahovića, sestre Željka Bulatovića i Podgoričanina V. Lakušića u Specijalnom državnom tužilaštvu nastavljena je istraga protiv organizovane kriminalne grupe koja se tereti za više teških ubistava počinjenih u prethodnom periodu.

Prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, ovu kriminalnu grupu su osnovali sada pokojni Alan Kožar i Mile Radulović, a kao njeni članovi se pominju Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Lazar Klakor, Vuk Lakićević, Predrag Đuričković, Mališa Bubanja, Stefan Mićić i Tripo Ivović. Nekoliko osumnjičenih je ranije uhapšeno, dok im je određen i pritvor, a istražitelji tvrde da su rasvetljena ubistva više osoba, među kojima su Slobodan Šaranović, Ilija Krstić, Željko Bulatović, Marko Sjekloća, Siniša Vlahović i Davor Prelević.

Tokom saslušanja, V. Lakušić je pred tužiocem naveo da je poznavao pojedine ubijene, ali da nema nikakva saznanja o njihovim likvidacijama. On je ispitivan jer su istražitelji utvrdili da je nakon nestanka Željka Bulatovića upućivao pozive na njegov broj telefona, što je u tužilaštvu objasnio njihovim ranijim poznanstvom i kontaktima u tom periodu.

Otac ubijenog Siniše Vlahovića ispričao je da je njegova porodica već godinama pogođena sukobima kriminalnih grupa, te da je u tim okolnostima izgubio i drugog sina Srđana, koji je ubijen pre desetak godina dok je prodavao cigarete. Naglasio je da to ubistvo do danas nije rasvetljeno i da nikada nije dobio odgovore o motivima i počiniocima. Za sina Sinišu rekao je da nije bio povezan sa kriminalom, već da je iz straha za sopstvenu bezbednost napustio zemlju.

Prema njegovim rečima, Siniša Vlahović je kasnije ubijen u Španiji zajedno sa Davorom Prelevićem, koji mu je bio blizak rođak, odnosno sa kojim je bio porodično povezan. Naveo je i da mu je sin bio kum sa Vladimirom Božovićem, za kog se u pojedinim izveštajima navodi da je bio visokopozicioniran u kavačkom klanu. Tokom saslušanja je priznao da je koristio kriptovanu aplikaciju za komunikaciju, preko koje se raspitivao o sinu, ali da nije dobijao pouzdane informacije. Dodao je i da je u potrazi za istinom odlazio kod različitih osoba koje su se bavile gatanjem, ali bez ikakvih rezultata.

Sestra ubijenog Željka Bulatovića izjavila je da nema nikakva saznanja o ubistvu brata i da je do poslednjeg trenutka verovala da je živ. Većinu informacija o slučaju, kako je navela, saznala je iz medija, uključujući i podatke o pokrenutoj istrazi protiv osumnjičenih za više ubistava.

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, deo zločina koji se stavlja na teret ovoj grupi odnosi se na ubistva počinjena na Majorci 2018. godine, kao i na likvidacije na području Crne Gore 2019. godine, koje su, kako se sumnja, izvršene u okviru obračuna kriminalnih organizacija i po unapred pripremljenim planovima.

Ubistva na Majorci i Sutormanu

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, pojedini članovi kriminalne grupe sumnjiče se za ubistva počinjena na ostrvu Majorka u Španiji tokom juna 2018. godine. Kako se tvrdi, tada je postignut dogovor da se iz koristoljublja likvidiraju Siniša Vlahović i Davor Prelević, koji su se nalazili u kući na nepoznatoj lokaciji i čuvali veću količinu droge.

Takođe, istražitelji navode da su 18. juna 2019. godine na planini Sutorman kod Bara ubijeni Željko Bulatović i Marko Sjekloća. Prema verziji iz istrage, žrtve su prethodno namamljene na sastanak pod izgovorom dogovora o kriminalnim aktivnostima, gde su ih sačekali pripadnici grupe. Nakon što su ih, kako se sumnja, primoravali da otkriju informacije o suparničkoj organizaciji, usledilo je njihovo ubistvo, a vozilo je kasnije zapaljeno, dok su tela zakopana na planini.

