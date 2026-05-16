Međutim, Steve Jobs imao je potpuno drugačiji pristup.

Umesto klasičnih trik pitanja i formalnih razgovora, koristio je ono što je kasnije postalo poznato kao „pivski test“.

Jedno pitanje bilo mu je važnije od biografije

Džobs nije pokušavao samo da proceni koliko je kandidat stručan.

Mnogo više ga je zanimalo:

kako osoba razmišlja

da li ume spontano da razgovara

kakav utisak ostavlja van kancelarije

da li bi sa njom bilo prijatno provoditi vreme

Na kraju razgovora postavljao je sebi jednostavno pitanje:

„Da li bih popio pivo sa ovom osobom?“

Ako bi odgovor bio negativan, smatrao je da mu to govori mnogo više od same radne biografije.

Kandidati su često išli u šetnje sa njim

Umesto strogo formalnih intervjua, Džobs je voleo neformalne razgovore i šetnje sa kandidatima.

Tokom tih razgovora postavljao bi sasvim obična pitanja, poput:

šta ste radili prošlog leta

šta vas trenutno zanima

kako provodite slobodno vreme

Poenta nije bila u „tačnom odgovoru“, već u tome da vidi može li osoba da se opusti i pokaže kakva je zaista kada nestane korporativna maska.

Verovao je da stručnost nije dovoljna

Džobs je još 2008. godine rekao da je pronalaženje pravih ljudi „kao traženje igle u plastu sena“.

Tokom života intervjuisao je više od 5.000 kandidata i smatrao da sama stručnost nije dovoljna da bi neko bio pravi izbor za kompaniju.

Verovao je da se najvažnije stvari često ne mogu videti kroz CV ili jednosatni razgovor.

"Pivski test" danas koriste mnoge kompanije

Iako naziv zvuči neozbiljno, mnogi menadžeri i danas koriste sličan princip pri zapošljavanju.

Ideja je jednostavna:

ljudi žele da rade sa osobama sa kojima mogu normalno da komuniciraju, rešavaju probleme i provode veliki deo dana bez osećaja napetosti.

Upravo zato je Džobs smatrao da ponekad jedan spontan razgovor može otkriti više nego deset formalnih pitanja.