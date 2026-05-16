Bivši policajac iz Južnog Velsa u Velikoj Britaniji dobio je doživotnu zabranu bavljenja policijskim poslom nakon što je njegova sopstvena služba otkrila da je pokušao da uveze halucinogene pečurke iz Holandije.

Rajan Liulin (41), bio je pripadnik policije od 2008. godine, a od 2015. radio je u jedinici za pse u okviru Policije Južnog Velsa. Tokom 2024. godine naručio je preko interneta 24,2 grama psilocibina, raspoređenog u 18 kapsula, od dobavljača iz Holandije.

Pošiljka je presretnuta na carini prilikom ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon čega su nadležni organi obavešteni. Ubrzo je utvrđeno da se ime i adresa primaoca poklapaju sa pripadnikom policije, što je pokrenulo dalju istragu.

Kako bi proverili situaciju, policijski službenik u civilu, prerušеn u dostavljača, doneo je zamensku pošiljku na njegovu adresu u Glinnetu. Rajan je paket preuzeo, nakon čega je odmah uhapšen.

Tokom istrage tvrdio je da je verovao da naručuje jestive pečurke, ali su dokazi sa njegovog telefona pokazali da je prethodno pretraživao zakonitost uvoza halucinogenih pečuraka u Veliku Britaniju, što je dovelo u pitanje njegovu odbranu.

Kasnije je naveo da je prolazio kroz ozbiljne psihičke probleme i da je kapsule naručio radi takozvanog mikrodoziranja. Ipak, prema važećim zakonima u Ujedinjenom Kraljevstvu, takve supstance su ilegalne za posedovanje i uvoz.

Pored doživotne zabrane rada u policiji, Liulin je osuđen na 12 meseci društveno korisnog rada i 100 sati neplaćenog rada.

BONUS VIDEO