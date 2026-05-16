Voditelj Darko Tanasijević suočio je Sofiju Janićijević sa nizom nezgodnih pitanja, te joj je dao reč kako bi objasnila svoj odnos sa sedamdesetogodišnjim Danetom, ali i kako bi prokomentarisala ponašanje svog partnera Terze.

Na samom početku, voditelj je upitao Sofiju Janićijević kako komentariše to što je Borislav Terzić Terza prethodno ostavio trudnu Milicu Veličković, a sada govori da mu ona ne znači ništa.

Terza se odmah ubacio i istakao.

- Sinoć je plakala i molila i izvinjavala se - otkrio je rijaliti učesnik.

Sofija je pokušala da spusti loptu objašnjavajući njegove reakcije:

- U besu kaže sve i svašta, mislim da ne misli to. Njegov postupak u utorak me povredio i od srede nisam dobro - rekla je Janićijevićeva.

Međutim, prava drama nastala je kada je tema skrenula na misterioznog Daneta.

Voditelja je zanimalo kako se ona oseća kada Terza zamišlja kako ju je Dane pipao.

- Rekla sam da to ne postoji. Hoće da mu se zgadim - pravdala se Sofija.

Ipak, Terza je podsetio na kompromitujuće poruke koje su isplivale:

- Zar nema poruka: Cela sam tvoja ljubavi - pitao je Borislav, na šta je Sofija odgovorila da je sa njim pisala dva i po meseca.

O snimku sa Danetom koji je isplivao

Voditelj je potom dao konkretne dokaze, istakavši da je spavala kod Daneta i da postoji snimak njihovog ljubljenja.

- Poljubac! Dane kamere ima i u stanu - potvrdila je r, ali se ubrzo ispravila i pokušala da umanji značaj tog događaja: "Dva puta odlazak u Skoplje piše zašto ja idem. To je blic, to nije neki poljubac!".

Sofija je takođe priznala da je lagala svoju majku povodom celokupnog odlaska u Makedoniju.

- Rekla sam mami da idem da se slikam sa Danetom. Trebala sam da se vratim do 18 časova, ali se nisam vratila. Celu noć sam pričala sa jednim dečkom i bila sam u sobi. Nisam joj rekla ništa. Mislila je da sam se vratila. Znala je samo da sam otišla da se slikam - ispričala je ona o svojim postupcima.

Na pitanje kako su ona i Dane zapravo provodili dane, njen odgovor je dodatno iznenadio gledaoce.

- Tako da odem u tržni centar i kupim šta poželim. Gledao je rijaliti po celu noć, a ja sam u drugoj sobi na vreme provodila na telefonu - rekla je Sofija.

