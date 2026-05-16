Vandali su oskrnavili crkvu kod Hadži Prodanove pećine u Ivanjici, nakon što su prethodno presekli kablove video nadzora kako bi uklonili tragove.

Kako je izjavio direktor TO Ivanjica Janko Grbić, nakon sečenja kablova načinjena je materijalna šteta, a potom su obijene prostorije crkvene opštine. Iz crkve su odneli deo inventara, među kojima i predmete koji se koriste za pričešće.

- Zahvaljujući brzoj i ažurnoj reakciji Policijske uprave u Ivanjici počinioci su veoma brzo identifikovani i privedeni pravdi. Podneti su i odštetni zahtevi, a očekujemo rigorozne kazne kako bi ovo bio primer da ovakve stvari ne mogu da prođu nekažnjeno“, rekao je Grbić za RINU.

On je posebno pohvalio rad ivanjičke policije, navodeći da su upravo zahvaljujući efikasnoj istrazi i video nadzoru vandali brzo locirani i procesuirani.

Prema njegovim rečima, video nadzor je postavljen upravo zbog ranijih problema, jer su vandali i ranije ulazili u crkvu i odnosili novac sa oltara.

Nedugo nakon tog incidenta dogodio se još jedan čin vandalizma u Ivanjici. Nepoznato lice bacilo je korpu za odlaganje otpada u reku Moravicu, ali su i u ovom slučaju, zahvaljujući video nadzoru i brzoj reakciji policije, pronađeni izvršioci.

Turistička organizacija Ivanjica podnela je odštetni zahtev koji obuhvata nabavku nove korpe, kao i troškove vađenja ostataka inventara iz reke.

- Prema javnom mobilijaru i inventaru moramo da se odnosimo odgovorno. Umesto da svake godine ulažemo novac u iste stvari koje budu uništene, želimo da ta sredstva usmerimo na nove sadržaje i razvoj turističkih lokacija, poručio je Grbić.