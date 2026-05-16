"Prema dosadašnjoj istrazi, dva putnika u avionu su poginula u nesreći", rekao je portparol policije Torsten Mišler, prenosi Bild.

Još jedna osoba je povređena, preneo je nemački SWR, pozivajući se na okružnog zamenika inspektora za zaštitu od požara i katastrofa Aksela Fišera.

Kako je navedeno, nesreća se dogodila oko 11.30 časova iznad stambene zone, nakon što je avion ekplodirao u vazduhu, a ostaci se rasuli i sleteli na obližnje kuće.

Svedoci su izjavili da je avion zakačio kuću. Policija je navela da su na licu mesta brojne ekipe za hitne slučajeve i da je područje ograđeno.