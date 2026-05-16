Novoizabrani odbornik iz redova stranke "Reform UK" u Velikoj Britaniji napustio je funkciju svega nedelju dana nakon izbora, nakon što su mediji otkrili da je istovremeno radio kao kreator sadržaja na platformi OnlyFans, gde je objavljivao eksplicitne gej materijale.

Stefen Mouzdel je na lokalnim izborima osvojio mandat u mestu Hajdok, u blizini St Helensa, ali je ubrzo nakon toga dospeo u centar javnosti zbog navoda da vodi nalog na Onlifansu pod pseudonimom, gde je objavljivao sadržaj za odrasle zajedno sa partnerom i drugim muškarcima.

Nakon što su informacije dospele u javnost, Mouzdel je podneo ostavku, navodeći da je pod velikim pritiskom medija i okoline, kao i da je situacija negativno uticala na njegovo mentalno zdravlje i privatni život. Istakao je da mu je žao što napušta funkciju tako brzo nakon izbora, ali da ne može da izdrži pritisak koji je nastao.

U svojoj izjavi zahvalio se biračima na poverenju i naveo da je želeo da doprinese lokalnoj zajednici, ali da njegov privatni život i profesija nisu u skladu sa standardima javne funkcije u opštini St Helens.

Prema navodima medija, njegov nalog na OnlyFans-u bio je povezan sa sadržajem za odrasle i prezentovan pod drugim imenom, što je dodatno izazvalo pažnju javnosti i kontroverze.

