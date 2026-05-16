Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su M. R. (40) iz Apatina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je, 4. maja u Apatinu, maskiran i uz pretnju automatskom puškom, od radnice jedne prodavnice oteo oko 60.000 dinara.

Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila razbojništvo i identifikovala osumnjičenog.

M. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.