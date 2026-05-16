Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu M, osumnjičenom da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak A. N.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je određen rešenjem donetim 15. maja 2026. godine, a prema odluci suda može trajati najduže 30 dana.

Pritvor mu je određen da ne bi, u slučaju boravka na slobodi, uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da ne bi ometao postupak uticanjem na svedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopšteno je iz suda.

Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prethodno juče izneo svoju odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage Veselinu M. se na teret se stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Pored ovog osumnjičenog, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je još devet lica, koja će biti saslušana u tužilaštvu u zakonskom roku zadržavanja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, Veselinu M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, vezanih za nestanak Aleksandra Nešovića.

Nestanak Aleksandra Nešovića Baje nadležnim organima prijavila je nevenčana supruga J.M., nakon čega se Nešoviću u noći 12. maja 2026. godine gubi svaki trag.

Prema zvaničnim informacijama, Nešović i njegova supruga poslednji put su se čuli 12. maja oko 23 časa, kada joj je rekao da boravi u jednom restoranu na beogradskom Senjaku, gde se sastao sa prijateljima.

On je, neposredno nakon toga, prestao da se javlja, a ubrzo mu je i ugašen mobilni telefon.

Uhapšena su dva muškarca, S.V. i M.S., zbog postojanja sumnje da su izvršili teška krivična dela, uključujući teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Zatim se krug osumnjičenih proširio na zaposlene u restoranu na Senjaku u kojem je Nešović poslednji put viđen. Slobode su lišeni N.L. (50), vlasnik lokala, kao i konobar koji je tu radio. Vlasnik se tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela.

Usledilo je šokantno hapšenje kada su lisice na ruke stavljene i trojici policijskih službenika – B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47). Oni se, baš kao i vlasnik lokala, sumnjiče da su pomagali učiniocu nakon zločina i da nisu prijavili krivično delo.

D.V, supruga osumnjičenog S.V, uhapšena je takođe zbog sumnje da je donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično delo na štetu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, za kojim se traga.

A tokom jučerašnjeg dana uhapšena je još jedna osoba, koja se tereti za pomaganje osumnjičenima. Kod njega su prilikom pretresa pronađeni pasoši i 10.000 evra.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapšen je D. S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Postoje osnovi sumnje da je D.S. pomogao S.V. i M.S. nakon događaja u restoranu na Senjaku tako što ih je odvezao do Jakova dok su bili u bekstvu, gde su kasnije i uhapšeni.

Prilikom hapšenja D. S. pronađene su lične isprave - pasoši S.V. i M.S. i 10.000 evra.

S. V. i M. S. su uhapšeni i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti.

Potraga za nestalim Aleksandrom Nešovićem je i dalje u toku.