Osnovni sud u Čačku osudio je muškarca T.T. (33) iz Čačka na kaznu zatvora od 10 meseci zbog teške krađe agregata sa trase izgradnje auto-puta „Moravski koridor“. Presudom je određeno da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje, uz elektronski nadzor.

- Naime, on je 16. septembra 2025. godine ladom nivom oko dva sata iza ponoći došao na trasu izgradnje auto-puta i ukrao agregat marke „Wacker Neuson“ žute boje, vredan 4.760 evra, odnosno više od 557.000 dinara. Agregat je bio vlasništvo firme „Beshtel Enka“ iz Beograda. Kako se navodi, ukradeni agregat potom je odvezao u garažu kuma radi daljeg skrivanja. Sud je utvrdio da je okrivljeni delo izvršio sa direktnim umišljajem i u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Tokom postupka okrivljeni je priznao izvršenje krivičnog dela, a sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo to što je porodičan čovek i otac maloletne dece, dok je otežavajuća okolnost bila njegova ranija osuđivanost.

Pored zatvorske kazne, osuđeni je obavezan da plati troškove od preko 100.000 dinara krivičnog postupka, kao i dodatne troškove postupka i odbrane po službenoj dužnosti.