Navodno visokorangirani pripadnik kavačkog klana Radoslav Gile Stanišić navodno je bio meta detaljno organizovane kriminalne grupe koja je danima planirala njegovu likvidaciju, ali je čitava akcija osujećena nakon opsežne operacije Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni su tokom pripreme menjali više lokacija, koristili različite automobile, motore i štek stanove, kako bi izbegli praćenje bezbednosnih službi i prikrili tragove svojih aktivnosti.

Istražitelji sumnjaju da je grupa danima pratila kretanje Stanišića, beležila njegove navike i analizirala mesta na kojima se najčešće pojavljuje. Navodno su koristili elektronske uređaje i posebne metode nadzora kako bi prikupili što više informacija o njegovom svakodnevnom kretanju. Prema operativnim podacima do kojih su došle bezbednosne službe, završni deo plana trebalo je da bude izvršen snajperskim hicem, kojim bi Stanišić bio likvidiran sa udaljene i unapred pripremljene pozicije.

Bezbednosne strukture su, kako se navodi, na vreme došle do informacija o pripremi napada, nakon čega je pokrenuto tajno praćenje osumnjičenih osoba. Policija je više dana nadzirala njihove kontakte, kretanje i komunikaciju, a završna akcija sprovedena je početkom sedmice u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Tokom pretresa više lokacija uhapšeni su Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, za kojima su prethodno bile raspisane međunarodne poternice zbog sumnje da su povezani sa najtežim krivičnim delima.

Istraga je obuhvatila i nekoliko drugih osoba za koje se sumnja da su imale različite uloge u pripremi napada. Prema navodima tužilaštva, deo osumnjičenih bio je zadužen za logistiku, nabavku vozila i oružja, dok su pojedinci navodno učestvovali u praćenju mete i obezbeđivanju lažnih dokumenata. Tokom akcije pronađeni su vatreno oružje, municija, telefoni, elektronski uređaji i falsifikovane isprave za koje istražitelji veruju da su korišćene za prikrivanje identiteta i organizaciju kriminalnih aktivnosti.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da se osumnjičenima na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje dokumenata. Istražitelji veruju da grupa nije planirala samo jedno ubistvo, već da je postojalo više potencijalnih meta povezanih sa sukobima kriminalnih klanova u regionu.

Radoslav Gile Stanišić godinama važi za jedno od poznatijih imena crnogorskog podzemlja. U bezbednosnim evidencijama označavan je kao jedan od vodećih ljudi zagoričke kriminalne grupe, koja se tokom godina povezivala sa kavačkim klanom. Njegovo ime često se dovodilo u vezu sa nasilnim incidentima, obračunima i različitim kriminalnim aktivnostima, a više puta je bio predmet policijskih i tužilačkih istraga.

Prema ranijim informacijama iz istraga, Stanišić je i ranije bio označen kao potencijalna meta suprotstavljenih kriminalnih grupa. Početkom ove godine ranjen je u nogu u incidentu zbog kog je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine Lazar Božić, kod kog je policija pronašla pištolj sa većom količinom municije. Istražitelji i dalje proveravaju da li postoji povezanost između tog slučaja i najnovijih saznanja o pripremi njegove likvidacije.

Vjesti