Detalji razgovora podeljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima.

Ponovio sam da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama.

Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu.

Razmotrili smo i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona", poručio je predsednik.