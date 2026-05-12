Tokom dana na magistralnom putu Čačak – Požega u mestu Pakovraće došlo je do teške saobraćajne nezgode kada se prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac u automobilu polio benzinom i zapalio.

- Vozilo dacia se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mesta i uspeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu. Kako smo nezvanično čuli od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje. Da li je u pitanju lažno prijavljivanje pa ga je to pogodilo ili ne... ne znamo o tome ništa, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Opšta bolnica u Čačku još uvek se nije oglašavala povodom njegovog zdravstvemog stanja.

