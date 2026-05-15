Neverovatno bahato ponašanje zabeleženo ja na putu kod Brodareva, kada se maloletnik vozio na krovu autobusa, a sve su zabeležile kamere i snimak se proširio društvenim mrežama.

Pripadnici saobraćajne policije u Prijepolju podneli su prekršajnu prijavu protiv maloletnog lica i njegovog oca zbog ovog incidenta koji je uznemirio javnost.

- Sve se desilo u autobusu koji je vozio na relaciji Prijepolje - Brodarevo. Vidi se kako se maloletnik tokom vožnje kroz šiber popeo na krov autobusa, dok je vozilo bilo u pokretu. Reč je o liniji koju uglavnom koriste učenici srednjih škola - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, pripadnici saobraćajne policije u Prijepolju su tokom jučerašnjeg dana i večeri identifikovali maloletno lice, nakon čega su protiv njega i njegovog oca podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Incident je mogao da ima nesagledive posledice, a samo pukom srećom izbegnuta je tragedija i povređivanje putnika.

Nadležni apeluju na roditelje i mlade da se uzdrže od ovakvog ponašanja koje direktno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

