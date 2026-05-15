Govoreći novinarima na letu aviona ErFors 1 prilikom povratka iz Kine, Tramp je rekao da je o tome razgovarao sa kineskim predsdenikom Si Đinpingom i da su se oni saglasili da je potrebno da se borbe okončaju.
- Želimo da vidimo da se taj sukob reši. Do sinoć je izgledalo dobro, ali Ukrajinci su sinoć pretrpeli veliki udarac. Dakle, doći će do kraja rata, ali to je šteta - rekao Tramp.
U ruskom raketnom napadu na Kijev ubijeno je 24 ljudi, od čega troje dece. Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije je saopštila da je u ruskom masovnom napadu povređeno 56 osoba, među kojima je dvoje dece.
Ruske trupe su u noći 14. maja pokrenule masovni vazdušni napad na Ukrajinu, ciljajući posebno Kijev.
Ukrajina tvrdi da je Specijalni tribunal protiv Rusije sada postao realnost
Na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope održanom 15. maja učesnici su usvojili ključnu odluku u procesu pokretanja Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.
„Tokom sastanka, 37 država odobrilo je Prošireni parcijalni sporazum o uspostavljanju Upravnog komiteta Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, što predstavlja treći osnivački dokument tribunala“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.
Ceremonija je održana u Kišinjevu, u Moldaviji, tokom sastanka ministara spoljnih poslova.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je „danas pređena tačka bez povratka i da je specijalni tribunal postao pravna realnost“, ali je naglasio da je to tek početak puta ka pravdi.
On je dodao da očekuje proširenje kruga država koje će učestvovati u radu tribunala.
„Putin je oduvek želeo da uđe u istoriju. Ovaj tribunal će mu pomoći da to ostvari. U istoriju će ući kao kriminalac. I ne samo on. Putin, Šojgu, Gerasimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrušev, Lukašenko i drugi. Danas su svi oni dobili kartu za Hag“, rekao je Sibiha.
Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Prošireni parcijalni sporazum definisati administrativne i upravljačke osnove rada tribunala, kao i omogućiti dodatne mehanizme za širenje međunarodne podrške ovom telu.
Sporazumu će moći da pristupe i države članice Saveta Evrope i zemlje koje nisu deo te organizacije.
Komentari (0)