Govoreći novinarima na letu aviona ErFors 1 prilikom povratka iz Kine, Tramp je rekao da je o tome razgovarao sa kineskim predsdenikom Si Đinpingom i da su se oni saglasili da je potrebno da se borbe okončaju.

- Želimo da vidimo da se taj sukob reši. Do sinoć je izgledalo dobro, ali Ukrajinci su sinoć pretrpeli veliki udarac. Dakle, doći će do kraja rata, ali to je šteta - rekao Tramp.

U ruskom raketnom napadu na Kijev ubijeno je 24 ljudi, od čega troje dece. Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije je saopštila da je u ruskom masovnom napadu povređeno 56 osoba, među kojima je dvoje dece.

Ruske trupe su u noći 14. maja pokrenule masovni vazdušni napad na Ukrajinu, ciljajući posebno Kijev.





Na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope održanom 15. maja učesnici su usvojili ključnu odluku u procesu pokretanja Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.

„Tokom sastanka, 37 država odobrilo je Prošireni parcijalni sporazum o uspostavljanju Upravnog komiteta Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, što predstavlja treći osnivački dokument tribunala“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

Ceremonija je održana u Kišinjevu, u Moldaviji, tokom sastanka ministara spoljnih poslova.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je „danas pređena tačka bez povratka i da je specijalni tribunal postao pravna realnost“, ali je naglasio da je to tek početak puta ka pravdi.

On je dodao da očekuje proširenje kruga država koje će učestvovati u radu tribunala.

„Putin je oduvek želeo da uđe u istoriju. Ovaj tribunal će mu pomoći da to ostvari. U istoriju će ući kao kriminalac. I ne samo on. Putin, Šojgu, Gerasimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrušev, Lukašenko i drugi. Danas su svi oni dobili kartu za Hag“, rekao je Sibiha.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Prošireni parcijalni sporazum definisati administrativne i upravljačke osnove rada tribunala, kao i omogućiti dodatne mehanizme za širenje međunarodne podrške ovom telu.

Sporazumu će moći da pristupe i države članice Saveta Evrope i zemlje koje nisu deo te organizacije.