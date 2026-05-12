U mestu Pakovraće u Čačku danas oko 11 sati muškarac je poginuo kada se njegov automobil zapalio.

Muškarac (68) nastradao je od povreda koje je zadobio usled požara u vozilu kojim je upravljao, rečeno je u Policijskoj upravi u Čačku.

Tragedija se dogodila kod mesta Pakovraće u Čačku danas oko 11 sati, kada se njegov automobil zapalio iz još uvek neutvrđenih razloga tokom vožnje.

- Automobil je skrenuo s puta i videli smo da iz njega dopire dim. Veoma brzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći - rekao je jedan od očevidaca koji je bio u koloni vozila.

Istragom koja je u toku treba da se utvrdi da li je muškarac nastradao usled nesrećnog slučaja, odnosno kvara, ili je u pitanju samoubistvo.