



Rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave Čačak postavljen je potpukovnik policije Vladan Gojković, saopšteno je iz MUP-a

Gojković je rođen 1979. godine, završio je osnovnu školu i Gimnaziju u Ivanjici, a 2002. diplomirao na Policijskoj akademiji u Beogradu.

Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zasnovao je 2003. godine, a funkciju pomoćnika komandira Policijske ispostave obavljao je do 2011. godine, kada je postao oficir odeljenja policije.



Od 2020-2023. godine bio je koordinator u Policijskoj upravi Čačak, dok je od 2021-2024. bio disciplinski starešina.



Bio je zamenik načelnika Odeljenja policije i komandir čete IJP od 2023-2025. godine.



Gojković je bio rukovodilac projekta „Osnovi bezbednosti dece“ na nivou Policijske uprave Čačak, učestvovao je na više instruktivnih seminara u oblasti sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, a 2018. godine nagrađen je i zahvalnicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za postignute rezultate u oblasti bezbednosti.



Oženjen je i otac dvoje dece.

