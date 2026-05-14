U Sarajevu je jutros uhapšen nastavnik Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić", nakon incidenta koji je uznemirio javnost i roditelje učenika, a koji se dogodio tokom nastave u jednom odeljenju osmog razreda.

Prema informacijama iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slobode je lišen muškarac inicijala A. P. (1970), zbog sumnje da je počinio krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti" na štetu troje učenika. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Slučaj je izazvao burne reakcije javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak iz učionice, na kojem se čuju ozbiljne pretnje i uvrede upućene učeniku. Snimak je, prema navodima medija, nastao tokom časa u sredu, a slučaj su policiji prijavili zabrinuti roditelji.

Na snimku se može čuti nastavnik koji povišenim tonom preti učeniku, koristeći uvredljive reči i agresivan govor, što je izazvalo šok među građanima i otvorilo pitanje sigurnosti dece u školama. Prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine, reč je o nastavniku Adiju Pašiću, koji je uhapšen po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Alo/Sandžak Danas

