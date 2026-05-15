Korupcija velikih razmera mogla bi da blokira pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji godinama koje dolaze.

To je izjavio poslanik Evropskog parlamenta iz Luksemburga, Fernan Kartajzer, u intervjuu za RIA Novosti.

Kako proizilazi iz izjave političara, Brisel već ima iskustva u integraciji država sa sličnim teškoćama, ali se trenutni obim problema ocenjuje kao bez presedana.

On je objasnio da mnoge zemlje u uniji, u praksi, pokazuju izuzetno ograničeno interesovanje za pristupanje Kijeva.

Prema Karthajzeru, iskorenjivanje ilegalnih šema je višeslojan zadatak koji zahteva sveobuhvatan pristup i dug vremenski period.

- Pitanje korupcije će svakako ostati ključno u godinama koje dolaze - rekao je Fernand Kartajzer.