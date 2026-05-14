Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov burno je reagovao povodom današnjeg incidenta ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je tokom blokade saobraćaja povređen stariji muškarac. Njegovo obraćanje u Skupštini Srbije izazvalo je veliku pažnju javnosti, posebno zbog oštrih poruka upućenih blokaderima i delu opozicije.

Govoreći o događajima kod Pravnog fakulteta, Jovanov je poručio da „nema povlačenja i nema relativizacije“, insistirajući da odgovornost za incident snose upravo oni koji su organizovali blokadu i izazvali haos na ulicama.

– Oni su direktno izazvali incident! Ne možete da maltretirate ljude, da im blokirate prolaz, da ih okružujete i provocirate, a onda da glumite žrtve kada se dogodi haos. Mogli su čoveka da ubiju svojom bahatošću – rekao je Jovanov.

Incident se dogodio tokom blokade saobraćajnice u Bulevaru kralja Aleksandra, kada je nakon tenzija i sukoba na ulici povređen stariji muškarac. Prema informacijama sa lica mesta, čovek je prošao sa lakšim povredama.

„Ponašaju se kao drumski razbojnici“

Jovanov je tokom govora posebno kritikovao ponašanje blokadera, navodeći da su današnjim postupcima pokazali kako bi, prema njegovim rečima, izgledala Srbija kada bi takve grupe imale vlast.

– Ponašaju se kao drumski razbojnici! Zaustavljaju ljude, odlučuju ko sme da prođe ulicom, napadaju vozače i sada pokušavaju da sve prebace na druge. To nije demokratija, to je nasilje – rekao je Jovanov.

On je dodao da blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji svim građanima garantuje slobodu kretanja — predstavljaju ozbiljnu opasnost za bezbednost građana.

Prema njegovim rečima, država mora jasno da reaguje kako se slični incidenti ne bi ponavljali.

Ponovo otvoreno pitanje o Đokiću

Tokom obraćanja Jovanov je pomenuo i rektora Vladana Đokića, čije je pojavljivanje nakon incidenta izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

– Danas je odmah dotrčao pred kamere i blokadere, a gde je bio kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život? Tada ga nigde nije bilo – rekao je Jovanov.

Njegove izjave izazvale su burne reakcije u parlamentu, ali i novu političku raspravu na društvenim mrežama, gde su građani nastavili polemiku o odgovornosti za haos kod Pravnog fakulteta.

Analitičari ocenjuju da bi incident i političke reakcije koje su usledile mogli dodatno da pojačaju tenzije između vlasti i opozicije u narednim danima.