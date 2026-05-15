Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija navodno priprema nove raketne i dron napade na ključne državne objekte u Kijevu, uključujući Kancelariju predsednika i njegovu rezidenciju.

Kako tvrdi Zelenski, informacije su dobijene iz dokumenata do kojih je došla ukrajinska Odbrambena obaveštajna služba, a koji navodno otkrivaju planove Moskve za udare na takozvane „centre odlučivanja“.

Satelitski snimci i koordinate meta

Zelenski je detalje objavio na društvenoj mreži X nakon sastanka sa vrhom ukrajinskih bezbednosnih i vojnih službi.

Uz objavu su priloženi satelitski snimci i dokumenta za koja ukrajinska strana tvrdi da potiču iz ruskih vojnih izvora i da su datirani na 6. maj.

Na snimcima se navodno vide koordinate više lokacija u centru Kijeva, uključujući:

Kancelariju predsednika Ukrajine

predsedničku rezidenciju

podzemne zaštićene objekte

vojna komandna mesta

Prema tvrdnjama Kijeva, Rusija je označila skoro dvadesetak političkih i vojnih centara kao potencijalne mete.

„Ukrajina nije Rusija“

Zelenski je poručio da ukrajinsko rukovodstvo ozbiljno shvata ove informacije, ali je istakao da Ukrajina nije država kojom upravlja uzak krug ljudi.

– Ukrajina ipak nije Rusija. Izvor naše odbrane je spremnost naroda da se bori za svoju nezavisnost i suverenu državu – rekao je Zelenski.

Dodao je i da Rusija treba da odustane od pokušaja zastrašivanja i da pristane na „dostojanstven mir“.

– Rusija mora da okonča rat i pregovara o dostojanstvenom miru umesto da traži nove načine zastrašivanja Ukrajine – naveo je ukrajinski predsednik.

Novi talas udara

Ukrajinska vojna obaveštajna služba prethodno je upozorila da je Rusija započela novi talas kombinovanih vazdušnih napada koji bi mogli da traju duži period.

Prema podacima koje je izneo Zelenski, Rusija je tokom dva dana lansirala čak:

1.567 dronova

56 raketa različitih tipova

Ukrajinske vlasti tvrde da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj projektila i dronova, ali upozoravaju da je zemlji potrebno dodatno jačanje PVO sistema.

Strah od udara na vrh države

Objava navodnih koordinata i meta u centru Kijeva dodatno je podigla tenzije u Ukrajini i otvorila pitanje da li bi Rusija mogla da pokuša direktan udar na najviše državno rukovodstvo.

Za sada nema zvanične potvrde iz Moskve o tvrdnjama koje je izneo Zelenski.