Pevačica Marija Šerifović jednom prilikom iznenadila je sve kada je otkrila da je iz znatiželje istraživala svoje poreklo.

Poznata dama je svojevremeno istakla kako je imala veliku želju da sazna sve o svom poreklu i korenima, zbog čega je rešila da uradi i jedno DNK istraživanje.

Marija Šerifović uradila DNK test

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time… Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija u jednoj emisiji, pa dodala da je na taj način slučajno saznala i da ima problem sa glutenom:

- Dakle, mene ima gde me nema… Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete - zaključila je muzička zvezda tada.

Marijini koreni su iz Vranja

Kada je 2007. Šerifovićeva pobedila na "Evroviziji", jedan domaći mediji tragao je za njenim poreklom i rođacima u vranjskom naselju Gornja čaršija, naseljenom pretežno Romima.

- Ovde su njeni koreni - ispričao je tada Ljubiša Bektašević, predstavljajući se kao "Marijin bliski rođak", pa dodao:

- Marijin deda Jaško, koji je svojevremeno bio jedan od najboljih harmonikaša Srbije, živeo je ovde u Vranju. On je moj stric i sin čuvenog Šerifa Šerifovića, jednog od najbogatijih Roma koji su ikada živeli na ovim prostorima - ispričao je tada Ljubiša.

U to vreme jedan od najstarijih Roma u Gornjoj čaršiji Ose Demirović besedio je novinaru da je odlično poznavao Marijinog dedu Jaška, da je Jaško bio vrstan muzičar. Demirović je još rekao da je Jaško, nakon oslobođenja, negde 1947. godine napustio Vranje jer je pronašao ženu svog života u Kragujevcu. Odselio se i dobio sina Rajka, zapravo oca Marije Šerifović. Od tada je retko dolazio u Vranje.

Osim gena Šerifovića, sin pevačice koji dana slavi divan dan, nosi i poreko Evropejca o kome Marija nije želela da govori.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac“, rekla je ona i ispričala da joj smeta kako ljudi na Baklanu misle o surogat-majkama.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to… Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući… Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

