Upravo jedna takva scena poslednjih dana širi se društvenim mrežama i tera ljude da raspravljaju ko zapravo ima prvenstvo prolaza.

Na ilustraciji se vidi automobil koji prilazi biciklističkom prelazu, dok biciklista namerava da pređe ulicu — ali još nije stupio na prelaz.

Pitanje koje je zbunilo mnoge glasi: ko tada mora da stane?

Sitnica koju mnogi ne primete

Veliki broj ljudi automatski pretpostavi da automobil mora odmah da zakoči čim vidi biciklistu u blizini prelaza.

Međutim, ključni detalj krije se upravo u tome što biciklista još nije stupio na biciklistički prelaz.

Prema pravilima saobraćaja, vozač je dužan da ustupi prvenstvo:

biciklisti

vozaču električnog trotineta

korisnicima drugih prevoznih sredstava

ali tek kada se nalaze na prelazu.

Ko tada ima prvenstvo?

U situaciji prikazanoj na ilustraciji:

biciklista još nije na prelazu

vozač nije obavezan da zaustavi vozilo

biciklista treba da proceni situaciju i sačeka bezbedan trenutak za prelazak

Tačan odgovor glasi: biciklista treba da se zaustavi.

Zašto ovakve situacije često zbunjuju vozače?

Mnogi vozači mešaju pravila za:

pešačke prelaze

biciklističke prelaze

zajedničke prelaze za pešake i bicikliste

Upravo zbog toga ovakva pitanja često izazivaju rasprave čak i među iskusnim učesnicima u saobraćaju.

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Iako vozač u ovoj situaciji formalno nema obavezu da stane ako biciklista još nije stupio na prelaz, stručnjaci podsećaju da je dodatni oprez uvek neophodan.

Nagla reakcija bicikliste ili pogrešna procena mogu dovesti do veoma opasnih situacija na raskrsnicama.